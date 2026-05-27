Тренер «Кристал Пэлас» рассказал о настрое на финал Лиги конференций

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался в преддверии финального матча Лиги конференций с «Райо Вальекано».

Источник: Reuters

Встреча между командами пройдет в среду, 27 мая в Лейпциге.

— Взаимная поддержка, чувство сплоченности и вера объединяли нас с нашими болельщиками эти два года. Мы хотим показать это. Думаю, это очень хорошо характеризует Южный Лондон: двигаться вперед, усердно работать, всегда помнить о своих целях, держаться вместе, поддерживать друг друга и, возможно, выйти на новый уровень.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
Финал, 27.05.2026, 22:00
Кристал Пэлас
-
Райо Вальекано
-

Главное оружие «Райо»? Их прессинг, их переходы. Они всегда показывают, куда можно отдать передачу, а затем начинают прессинг, и делают это очень агрессивно. У них есть четкие схемы забегов, и это по-настоящему опасно.

Думаю, все мы в детстве, пиная мяч о стену и наблюдая за финалом еврокубка по телевизору, широко раскрывали глаза и говорили: «Вау, я хотел бы принять участие в таком матче». Завтра мы можем поучаствовать в таком спектакле в качестве главных действующих лиц. Пришло время показать, кто мы. Показать свои сильные стороны. Показать, зачем мы играем, — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.

«Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» впервые сыграют в финале еврокубкового клубного турнира. У испанского клуба нет значимых трофеев в истории. «Кристал Пэлас» ранее выиграл Кубок и Суперкубок Англии в 2025 году.