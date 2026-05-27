Тренер «Кристал Пэлас» рассказал о настрое на финал Лиги конференций

Встреча между командами пройдет в среду, 27 мая в Лейпциге.
— Взаимная поддержка, чувство сплоченности и вера объединяли нас с нашими болельщиками эти два года. Мы хотим показать это. Думаю, это очень хорошо характеризует Южный Лондон: двигаться вперед, усердно работать, всегда помнить о своих целях, держаться вместе, поддерживать друг друга и, возможно, выйти на новый уровень.
Главное оружие «Райо»? Их прессинг, их переходы. Они всегда показывают, куда можно отдать передачу, а затем начинают прессинг, и делают это очень агрессивно. У них есть четкие схемы забегов, и это по-настоящему опасно.
Думаю, все мы в детстве, пиная мяч о стену и наблюдая за финалом еврокубка по телевизору, широко раскрывали глаза и говорили: «Вау, я хотел бы принять участие в таком матче». Завтра мы можем поучаствовать в таком спектакле в качестве главных действующих лиц. Пришло время показать, кто мы. Показать свои сильные стороны. Показать, зачем мы играем, — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.
«Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» впервые сыграют в финале еврокубкового клубного турнира. У испанского клуба нет значимых трофеев в истории. «Кристал Пэлас» ранее выиграл Кубок и Суперкубок Англии в 2025 году.