Фанаты подрались с полицией перед финалом Лиги конференций

Встреча запланирована на среду, 27 мая, в немецком Лейпциге. По информации Daily Mail, инцидент сопровождался столкновениями фанатов испанского клуба с представителями полиции: болельщики бросали в правоохранителей стулья и бутылки.
В результате десятки человек были задержаны на несколько часов за нарушение общественного порядка. Согласно местным законам, им временно запрещено находиться в центральной части города.
«Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» впервые сыграют в финале еврокубкового клубного турнира. У испанского клуба нет значимых трофеев в истории. «Кристал Пэлас» ранее выиграл Кубок и Суперкубок Англии в 2025 году.