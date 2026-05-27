Фанаты подрались с полицией перед финалом Лиги конференций

В преддверии финального матча Лиги конференций между футбольными клубами «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» произошла массовая драка с участием болельщиков обеих команд.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Встреча запланирована на среду, 27 мая, в немецком Лейпциге. По информации Daily Mail, инцидент сопровождался столкновениями фанатов испанского клуба с представителями полиции: болельщики бросали в правоохранителей стулья и бутылки.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
Финал, 27.05.2026, 22:00
Кристал Пэлас
-
Райо Вальекано
-

В результате десятки человек были задержаны на несколько часов за нарушение общественного порядка. Согласно местным законам, им временно запрещено находиться в центральной части города.

«Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» впервые сыграют в финале еврокубкового клубного турнира. У испанского клуба нет значимых трофеев в истории. «Кристал Пэлас» ранее выиграл Кубок и Суперкубок Англии в 2025 году.