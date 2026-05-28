«Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций и впервые выиграл еврокубок

Английский «Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций. В финальном матче турнира лондонская команда обыграла испанский «Райо Вальекано» со счетом 1:0.
Встреча прошла в Лейпциге. Единственный мяч на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета.
Для «Кристал Пэлас» этот трофей стал первым еврокубком в истории клуба. Команда Оливера Гласнера получила право сыграть в Лиге конференций после того, как была переведена из Лиги Европы из-за правил УЕФА о владении несколькими клубами.
В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» выиграл Кубок Англии и изначально должен был выступать в Лиге Европы. Однако из-за ситуации с мультиклубным владением место в турнире получил французский «Лион», а лондонский клуб отправился в Лигу конференций.
«Райо Вальекано» впервые играл в финале еврокубка. Испанский клуб пока не выигрывал крупных трофеев в своей истории.
Гласнер выиграл второй европейский трофей в тренерской карьере. В сезоне-2021/22 австрийский специалист приводил франкфуртский «Айнтрахт» к победе в Лиге Европы.
Лига конференций была основана в 2021 году. Ранее турнир выигрывали «Рома», «Вест Хэм», «Олимпиакос» и «Челси».
Оливер Гласнер
Иньиго Перес
Жан-Филипп Матета
51′
1
Дин Хендерсон
23
Джейди Канво
34
Чади Риад
82′
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
7
Исмаила Сарр
20
Адам Уортон
42′
18
Даити Камада
14
Жан-Филипп Матета
76′
22
Йерген Странн Ларсен
10
Йереми Пино
74′
80′
29
Эванн Гессан
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
9
Алемао
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
20′
19
Хорхе Де Фрутос
70′
22
Альфонсо Эспино
90+2′
18
Ривера Альваро Гарсия
62′
70′
10
Серхио Камельо
7
Изи Палазон
23′
77′
12
Ильяс Ахомаш
23
Оскар Валентин
62′
32
Нобель Менди
85′
17
Унаи Лопес
48′
63′
4
Педро Диас
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
