Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Англия получила девять мест в еврокубках после победы «Кристал Пэлас»

Победа «Кристал Пэлас» в Лиге конференций принесла Англии дополнительную путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.

Источник: Reuters

В сезоне-2026/27 в еврокубках выступят девять английских клубов. Дополнительную путевку Англии принес «Кристал Пэлас», который выиграл Лигу конференций.

В финале турнира лондонская команда победила испанский «Райо Вальекано» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Жан-Филипп Матета.

Благодаря победе «Кристал Пэлас» получил право сыграть в Лиге Европы следующего сезона. Для клуба этот трофей стал первым еврокубком в истории.

В Лиге чемпионов Англию представят «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ливерпуль». В Лиге Европы сыграют «Борнмут», «Сандерленд» и «Кристал Пэлас». Еще один английский клуб, «Брайтон», выступит в Лиге конференций.

Ранее в сезоне «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, обыграв в финале «Фрайбург» со счетом 3:0.

Также «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ. Матч пройдет 30 мая, начало — в 19:00 по московскому времени.

Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 0:0
Райо Вальекано
Футбол, Лига конференций, Финал
27.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Иньиго Перес
Голы
Кристал Пэлас
Жан-Филипп Матета
51′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
23
Джейди Канво
34
Чади Риад
82′
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
7
Исмаила Сарр
20
Адам Уортон
42′
18
Даити Камада
14
Жан-Филипп Матета
76′
22
Йерген Странн Ларсен
10
Йереми Пино
74′
80′
29
Эванн Гессан
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
9
Алемао
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
20′
19
Хорхе Де Фрутос
70′
22
Альфонсо Эспино
90+2′
18
Ривера Альваро Гарсия
62′
70′
10
Серхио Камельо
7
Изи Палазон
23′
77′
12
Ильяс Ахомаш
23
Оскар Валентин
62′
32
Нобель Менди
85′
17
Унаи Лопес
48′
62′
4
Педро Диас
Статистика
Кристал Пэлас
Райо Вальекано
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
10
Удары в створ
3
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
4
1
Фолы
16
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти