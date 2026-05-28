Англия получила девять мест в еврокубках после победы «Кристал Пэлас»

В сезоне-2026/27 в еврокубках выступят девять английских клубов. Дополнительную путевку Англии принес «Кристал Пэлас», который выиграл Лигу конференций.
В финале турнира лондонская команда победила испанский «Райо Вальекано» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Жан-Филипп Матета.
Благодаря победе «Кристал Пэлас» получил право сыграть в Лиге Европы следующего сезона. Для клуба этот трофей стал первым еврокубком в истории.
В Лиге чемпионов Англию представят «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ливерпуль». В Лиге Европы сыграют «Борнмут», «Сандерленд» и «Кристал Пэлас». Еще один английский клуб, «Брайтон», выступит в Лиге конференций.
Ранее в сезоне «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, обыграв в финале «Фрайбург» со счетом 3:0.
Также «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ. Матч пройдет 30 мая, начало — в 19:00 по московскому времени.
Оливер Гласнер
Иньиго Перес
Жан-Филипп Матета
51′
1
Дин Хендерсон
23
Джейди Канво
34
Чади Риад
82′
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
7
Исмаила Сарр
20
Адам Уортон
42′
18
Даити Камада
14
Жан-Филипп Матета
76′
22
Йерген Странн Ларсен
10
Йереми Пино
74′
80′
29
Эванн Гессан
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
9
Алемао
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
20′
19
Хорхе Де Фрутос
70′
22
Альфонсо Эспино
90+2′
18
Ривера Альваро Гарсия
62′
70′
10
Серхио Камельо
7
Изи Палазон
23′
77′
12
Ильяс Ахомаш
23
Оскар Валентин
62′
32
Нобель Менди
85′
17
Унаи Лопес
48′
62′
4
Педро Диас
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
