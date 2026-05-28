Артета связал чемпионство «Арсенала» с финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе команды в чемпионате Англии и предстоящем финале Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Лондонский клуб выиграл АПЛ после трех подряд сезонов на втором месте. Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» пройдет 30 мая в Будапеште.
«Кто-то наверху так расположил планеты, чтобы это случилось. В других сезонах мы были близки к успеху, но чего-то не хватало», — сказал Артета.
Испанский специалист отметил, что по ходу сезона старался убедить игроков в их готовности бороться за титулы, несмотря на сомнения.
«Моя работа заключалась в том, чтобы убедить игроков почувствовать себя лучшими, потому что были моменты сомнений», — заявил тренер.
Артета также считает, что победа в чемпионате поможет команде избавиться от психологического давления перед финалом Лиги чемпионов.
«Когда вы сбрасываете с себя бремя, то чувствуете радость и облегчение. Сейчас мы должны воспользоваться этим как цунами эмоций, надежды и жажды выиграть Лигу чемпионов», — отметил Артета.
«Арсенал» ранее ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Единственный финал турнира лондонский клуб провел в 2006 году.