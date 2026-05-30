«Комо» не сможет играть в Лиге чемпионов на своем стадионе

УЕФА не разрешил итальянскому «Комо» проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Джузеппе Синигалья». Арена клуба не соответствует инфраструктурным требованиям турнира. Вместимость стадиона составляет около 13,6 тысячи зрителей, что признано недостаточным для проведения игр Лиги чемпионов.
Как ожидается, в следующем сезоне еврокубков «Комо» будет принимать соперников на домашнем стадионе «Сассуоло». Данная арена вмещает более 23 тысяч болельщиков и соответствует требованиям УЕФА.
По итогам сезона-2025/26 «Комо» занял четвертое место в чемпионате Италии, набрав 71 очко. Клуб впервые в своей истории завоевал путевку в Лигу чемпионов.