Англия лидирует в таблице УЕФА, Россия — 28-я

Англия сохранила первое место в таблице коэффициентов УЕФА после завершения сезона-2025/26. Россия занимает 28-ю позицию в рейтинге.
В минувшем сезоне английские клубы выиграли два еврокубка из трех. «Астон Вилла» под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Унаи Эмери стала победителем Лиги Европы, а «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций.
В финале Лиги чемпионов «Арсенал» уступил французскому «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. После обновления рейтинга Англия имеет 119,519 балла. В еврокубках сезона участвовали девять английских клубов.
В пятерку лучших также входят Италия, Испания, Германия и Франция. Португалия поднялась на шестое место, опередив Нидерланды, а Турция в рейтинге обошла Чехию.
Россия по итогам прошлого сезона занимала 26-е место. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров. С этого момента стране ежегодно начисляют 4,333 балла — минимальный показатель России за пять лет до отстранения.
Таблица коэффициентов УЕФА влияет на количество клубов, которые страны могут заявить в еврокубки. Общий рейтинг складывается из результатов команд в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов.