Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
13:25
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
14.75
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.60
П2
13.25
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.14
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
20.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.34
П2
2.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Англия лидирует в таблице УЕФА, Россия — 28-я

Английские клубы выиграли два еврокубка из трех в сезоне-2025/26, а российские команды продолжают не участвовать в турнирах УЕФА.

Источник: Reuters

Англия сохранила первое место в таблице коэффициентов УЕФА после завершения сезона-2025/26. Россия занимает 28-ю позицию в рейтинге.

В минувшем сезоне английские клубы выиграли два еврокубка из трех. «Астон Вилла» под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Унаи Эмери стала победителем Лиги Европы, а «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций.

В финале Лиги чемпионов «Арсенал» уступил французскому «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. После обновления рейтинга Англия имеет 119,519 балла. В еврокубках сезона участвовали девять английских клубов.

В пятерку лучших также входят Италия, Испания, Германия и Франция. Португалия поднялась на шестое место, опередив Нидерланды, а Турция в рейтинге обошла Чехию.

Россия по итогам прошлого сезона занимала 26-е место. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров. С этого момента стране ежегодно начисляют 4,333 балла — минимальный показатель России за пять лет до отстранения.

Таблица коэффициентов УЕФА влияет на количество клубов, которые страны могут заявить в еврокубки. Общий рейтинг складывается из результатов команд в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше