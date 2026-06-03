УЕФА отстранил клуб Бердыева от еврокубков за договорные матчи

Решение УЕФА связано с делом 2019 года, когда Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) дисквалифицировала семь игроков команды за договорные матчи. «Туран» подал апелляцию на это решение, которая была отклонена УЕФА. Теперь азербайджанский клуб планирует оспорить вердикт УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
«В сезоне-2025/26 мы завершили сезон на третьем месте, соблюдая все спортивные принципы, и заслужили право играть в Лиге конференций. С сегодняшнего дня будут предприниматься все юридические шаги для изменения решения для участия нашего клуба в турнире, включая обращение в CAS. Кроме того, хотим заявить, что никаких изменений в планах подготовки к Лиге конференций нет. В этом месяце члены команды соберутся и отправятся в Турцию на тренировочный сбор», — сказано в заявлении клуба.
Если «Туран» не сможет добиться отмены решения УЕФА в CAS, то место в Лиге конференций перейдет к бакинскому «Нефтчи», завершившему чемпионат Азербайджана на четвертом месте.
«Туран» должен был стартовать со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Первый матч запланирован на 23 июля.
С 2024 года «Туран» возглавляет российский тренер Курбан Бердыев. Под его руководством клуб из Товуза впервые за 31 год добрался до медалей чемпионата Азербайджана.