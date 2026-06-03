УЕФА отстранил клуб Бердыева от еврокубков за договорные матчи

«В сезоне-2025/26 мы завершили сезон на третьем месте, соблюдая все спортивные принципы, и заслужили право играть в Лиге конференций. С сегодняшнего дня будут предприниматься все юридические шаги для изменения решения для участия нашего клуба в турнире, включая обращение в CAS. Кроме того, хотим заявить, что никаких изменений в планах подготовки к Лиге конференций нет. В этом месяце члены команды соберутся и отправятся в Турцию на тренировочный сбор», — сказано в заявлении клуба.