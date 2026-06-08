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Сафонов: Как муж успешного блогера не могу ударить в грязь лицом

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о браке с блогером Мариной Кондратюк.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В марте 2025 года Сафонов сообщил, что женился на Кондратюк. Об отношениях Сафонова и Кондратюк стало известно в апреле 2023 года. Для 27-летнего вратаря это второй брак. В октябре 2021 года Сафонов после семи лет отношений развелся с Анастасией Казачек. Незадолго до расторжения брака у пары родилась дочь Майя.

— Каково быть мужем популярного блогера?

— Слушайте, это труд на самом деле. Это постоянная работа. Я понимаю, что как муж такого успешного человека не могу ударить в грязь лицом. Я должен держать планку высоко. Так, как подняла ее моя жена, — приводит слова Сафонова Peopletalk.

Марина Кондратюк активно ведет соцсети. В одной из них число ее подписчиков достигло 150 тысяч человек.

Матвей Сафонов выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2024 года. До этого он играл за «Краснодар». Соглашение российского голкипера с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитано до 2029 года. В составе парижан россиянин, помимо двух побед в самом престижном еврокубковом турнире, стал двукратным чемпионом Франции, а также завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

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