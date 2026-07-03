УЕФА отстранил чешский клуб от еврокубков за договорные матчи

В сезоне‑2025/26 «Карвина» выиграла Кубок Чехии и завоевала право выступить в Лиге Европы.
— Апелляционный орган УЕФА принял решение признать клуб «МФК Карвина» не имеющим права участвовать в Лиге Европы за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию договорных матчей или влияние на их исход на национальном уровне, — говорится в заявлении на сайте УЕФА.
Ранее в июне Футбольная ассоциация Чехии исключила «Карвину» из числа участников национального чемпионата с правом выступления в более низких дивизионах. Также клуб был оштрафован на 10 миллионов чешских крон (более 473 тысяч долларов).
Вместо «Карвины» в плей‑офф квалификации Лиги Европы выступит «Виктория» (Пльзень). Соперник команды определится по итогам жеребьевки 3 августа.