УЕФА отстранил чешский клуб от еврокубков за договорные матчи

— Апелляционный орган УЕФА принял решение признать клуб «МФК Карвина» не имеющим права участвовать в Лиге Европы за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию договорных матчей или влияние на их исход на национальном уровне, — говорится в заявлении на сайте УЕФА.