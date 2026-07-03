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УЕФА отстранил чешский клуб от еврокубков за договорные матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил чешской «Карвине» участвовать в квалификации Лиги Европы сезона‑2026/27 из‑за договорных матчей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

В сезоне‑2025/26 «Карвина» выиграла Кубок Чехии и завоевала право выступить в Лиге Европы.

— Апелляционный орган УЕФА принял решение признать клуб «МФК Карвина» не имеющим права участвовать в Лиге Европы за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию договорных матчей или влияние на их исход на национальном уровне, — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Ранее в июне Футбольная ассоциация Чехии исключила «Карвину» из числа участников национального чемпионата с правом выступления в более низких дивизионах. Также клуб был оштрафован на 10 миллионов чешских крон (более 473 тысяч долларов).

Вместо «Карвины» в плей‑офф квалификации Лиги Европы выступит «Виктория» (Пльзень). Соперник команды определится по итогам жеребьевки 3 августа.