УЕФА одобрил новые правила для ускорения футбольных матчей

Некоторые из новых положений уже применялись во время чемпионата мира-2026. Среди них — визуальный пятисекундный отсчет при задержке выполнения аута или удара от ворот. Если команда превышает установленный лимит при вводе мяча от ворот, соперник получает право на угловой удар.