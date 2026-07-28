УЕФА одобрил новые правила для ускорения футбольных матчей

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, нововведения направлены на ускорение возобновления игры, сокращение необязательных пауз и повышение эффективности судейских решений при сохранении зрелищности матчей.
«Согласование рекомендаций, направленных на более последовательное применение правил игры, со всеми 55 национальными ассоциациями является важной вехой. Это поможет футболистам, клубам, болельщикам и всем участникам процесса лучше понимать решения арбитров. Для развития футбола крайне важно устранить любые сомнения и обеспечить четкое применение правил», — заявил директор УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.
Некоторые из новых положений уже применялись во время чемпионата мира-2026. Среди них — визуальный пятисекундный отсчет при задержке выполнения аута или удара от ворот. Если команда превышает установленный лимит при вводе мяча от ворот, соперник получает право на угловой удар.
Также были введены ограничения для замен. Игрок, покидающий поле, должен сделать это в течение 10 секунд. В случае нарушения лимита новый футболист сможет выйти только после следующей остановки игры, которая наступит спустя одну минуту.
По мнению экспертов УЕФА, эти изменения помогут сделать матчи динамичнее, сократить время простоя и обеспечить более четкое соблюдение правил.