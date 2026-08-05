«ПСЖ» открыл академию в Казахстане

Первый учебно-тренировочный центр академий «ПСЖ» откроется в Астане на базе спортивного комплекса «Эйр Арена». С сентября академия примет до 300 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 14 лет. Тренировки будут проходить по официальной методике многократного чемпиона Франции на поле, соответствующем стандартам ФИФА, что позволит заниматься круглый год.
Казахстан станет 24-й страной, вошедшей в международную сеть академий «ПСЖ». В клубе отметили, что открытие академии является частью стратегии по расширению глобальной сети и распространению методики подготовки молодых футболистов за пределами Франции.
В дальнейшем планируется расширить присутствие PSG Academy и на другие регионы Казахстана. Основатель местного отделения Алмаз Альсенов подчеркнул, что проект ориентируется на «долгосрочный вклад в развитие футбола в стране».
«Мы гордимся тем, что привели PSG Academy в Казахстан и предоставляем молодым футболистам доступ к тренировочной методике мирового уровня и футбольной философии клуба. Благодаря этому партнерству мы стремимся внести вклад в долгосрочное развитие детско-юношеского футбола в Казахстане, создавая среду, в которой дети смогут развиваться не только как спортсмены, но и как личности, воспитывая командный дух, уверенность в себе, дисциплину и сильный характер как на поле, так и за его пределами», — заявил Альсенов.
Глобальная сеть академий «ПСЖ» была основана в 2005 году. В настоящее время она объединяет более 200 учебно-тренировочных центров, в которых занимаются свыше 50 тысяч юных футболистов.