«ПСЖ» открыл академию в Казахстане

«Мы гордимся тем, что привели PSG Academy в Казахстан и предоставляем молодым футболистам доступ к тренировочной методике мирового уровня и футбольной философии клуба. Благодаря этому партнерству мы стремимся внести вклад в долгосрочное развитие детско-юношеского футбола в Казахстане, создавая среду, в которой дети смогут развиваться не только как спортсмены, но и как личности, воспитывая командный дух, уверенность в себе, дисциплину и сильный характер как на поле, так и за его пределами», — заявил Альсенов.