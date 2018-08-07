«Одноклассники» покажут чемпионат Испании 2018/2019
Социальная сеть «Одноклассники» покажет в прямом эфире матчи чемпионата Испании в сезоне 2018/2019.
Социальная сеть «Одноклассники» покажет в прямом эфире матчи чемпионата Испании в сезоне 2018/2019.
Трансляции игр будут организованы в партнерстве с компанией «Телеспорт». Матчи в прямом эфире можно будет посмотреть в группе телеканала «Сила». Также трансляции чемпионата Испании можно будет смотреть на Спорте Mail.Ru.
Сезона 2018/2019 станет вторым, показанным в «Одноклассниках». В прошедшем сезоне самыми популярными были игры между мадридским «Реалом» и «Барселоной», трансляции этих матчей посмотрели более пяти миллионов человек каждую. Всего в социальной сети показали 293 трансляции, которые собрали суммарно 144 миллиона просмотров.