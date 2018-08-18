Игроки «Бордо» объявили забастовку, вступившись за отстраненного тренера Пойета
В «Бордо» случился конфликт между руководством клуба и главным тренером Густаво Пойетом.
В «Бордо» случился конфликт между руководством клуба и главным тренером Густаво Пойетом.
Пойет на
«Это худший день за время моей работы. Попросил руководство клуба, что если они хотят его продать, то пусть сначала,
В пятницу уругвайского тренера отстранили от работы на неделю, но часть игроков «Бордо» решила заступиться за него, не выйдя на утреннюю тренировку.
В четверг вечером «Бордо» обыграл «Мариуполь» (2:1) в квалификации Лиги Европы, ближайшая игра у команды — в воскресенье.