Игроки «Бордо» объявили забастовку, вступившись за отстраненного тренера Пойета

Пойет на пресс-конференции в резкой форме выразил недовольство продажей нападающего Гаэтано Лаборда в «Монпелье».



«Это худший день за время моей работы. Попросил руководство клуба, что если они хотят его продать, то пусть сначала, кого-то найдут взамен. В четверг утром я узнал, что игрока уже нет в моей команде. А мне никто об этом заранее не сказал! Это сделали вопреки моему мнению, вопреки мнению других игроков и болельщиков», — заявил Пойет.