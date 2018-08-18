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15:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Бордо» объявили забастовку, вступившись за отстраненного тренера Пойета

В «Бордо» случился конфликт между руководством клуба и главным тренером Густаво Пойетом.

Источник: AFP 2018

Пойет на пресс-конференции в резкой форме выразил недовольство продажей нападающего Гаэтано Лаборда в «Монпелье».

«Это худший день за время моей работы. Попросил руководство клуба, что если они хотят его продать, то пусть сначала, кого-то найдут взамен. В четверг утром я узнал, что игрока уже нет в моей команде. А мне никто об этом заранее не сказал! Это сделали вопреки моему мнению, вопреки мнению других игроков и болельщиков», — заявил Пойет.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу уругвайского тренера отстранили от работы на неделю, но часть игроков «Бордо» решила заступиться за него, не выйдя на утреннюю тренировку.

В четверг вечером «Бордо» обыграл «Мариуполь» (2:1) в квалификации Лиги Европы, ближайшая игра у команды — в воскресенье.

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