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17:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Давид Сильва вышел на поле с 8-месячным сыном

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва вышел на матч против «Хаддерсфилда» с 8-месячным сыном Матео, который родился раньше срока в декабре 2017 года.

Источник: Reuters
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Матео только в мае выписали из отделения интенсивной терапии. Сам Сильва по ходу прошлого сезона в период между матчами улетал к сыну в Испанию с согласия главного тренера Пепа Гвардиолы.

Теперь Матео впервые побывал на футбольном матче и даже принял участие в командной фотографии перед игрой.

Для Давида Сильвы этот матч стал 250-м в составе «Ман Сити». Чемпион Англии выиграл 6:1, один из голов как раз на счету испанца.

Игроки «Манчестер Сити» посвятили победу в этом матче сыны Сильвы.

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