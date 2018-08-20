Давид Сильва вышел на поле с 8-месячным сыном

Матео только в мае выписали из отделения интенсивной терапии. Сам Сильва по ходу прошлого сезона в период между матчами улетал к сыну в Испанию с согласия главного тренера Пепа Гвардиолы.



Теперь Матео впервые побывал на футбольном матче и даже принял участие в командной фотографии перед игрой.



Для Давида Сильвы этот матч стал 250-м в составе «Ман Сити». Чемпион Англии выиграл 6:1, один из голов как раз на счету испанца.



Игроки «Манчестер Сити» посвятили победу в этом матче сыны Сильвы.