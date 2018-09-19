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18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Кавани: Хотел бы посмотреть на английские команды в чемпионате Франции

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани после поражения от «Ливерпуля» (2:3) не согласился с журналистами, что из-за слабого уровня Лиги 1 его команда плохо подготовлена к матчам Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

«В Лиге чемпионов играют лучшие команды Европы. Когда встречаешься с ними, иногда выигрываешь, иногда проигрываешь.

Я бы хотел посмотреть на английские команды в чемпионате Франции, чтобы увидеть, насколько они хороши.

Я бы не стал недооценивать французскую лигу, потому что Франция сейчас — чемпион мира, и многие их футболисты там играют.

Французские клубы доходили до поздних стадий Лиги чемпионов в последние годы. Так что этот результат — таков футбол», — заявил Кавани.

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