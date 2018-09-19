Кавани: Хотел бы посмотреть на английские команды в чемпионате Франции
Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани после поражения от «Ливерпуля» (2:3) не согласился с журналистами, что
Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани после поражения от «Ливерпуля» (2:3) не согласился с журналистами, что
«В Лиге чемпионов играют лучшие команды Европы. Когда встречаешься с ними, иногда выигрываешь, иногда проигрываешь.
Я бы хотел посмотреть на английские команды в чемпионате Франции, чтобы увидеть, насколько они хороши.
Я бы не стал недооценивать французскую лигу, потому что Франция сейчас — чемпион мира, и многие их футболисты там играют.
Французские клубы доходили до поздних стадий Лиги чемпионов в последние годы. Так что этот результат — таков футбол», — заявил Кавани.