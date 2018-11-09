Дидье Дрогба проиграл последний матч в карьере

Дрогба дебютировал в профессиональном футболе в 21 год в составе французского «Ле-Мана». В 2002-м году ивуариец перешел в «Генгам», а в 2003-м году — в «Марсель». С 2004-го по 2012-й год Дрогба выступал за лондонский «Челси». Полгода после нападающий играл за «Шанхай Шэньхуа». С января 2013-го до лета 2014-го Дрогба выступал за турецкий «Галатасарай», после чего на один сезон вернулся в «Челси». Летом 2015-го года нападающий перешел в клуб МЛС «Монреаль Импакт», а в апреле 2017-го подписал контракт с «Финикс Райзинг».