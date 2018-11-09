Дидье Дрогба проиграл последний матч в карьере
Знаменитый ивуарийский нападающий Дидье Дрогба завершает карьеру.
Знаменитый ивуарийский нападающий Дидье Дрогба завершает карьеру.
В своем последнем матче команда Дрогба «Финикс Райзинг» проиграла «Луисвиль Сити» со счетом 0:1. Стоит отметить, что этот матч был финалом ЮСЛ, второго по силе дивизиона США. 40-летний Дрогба также является совладельцем клуба «Финикс Райзинг».
Дрогба дебютировал в профессиональном футболе в 21 год в составе французского «Ле-Мана». В 2002-м году ивуариец перешел в «Генгам», а в 2003-м году — в «Марсель». С 2004-го по 2012-й год Дрогба выступал за лондонский «Челси». Полгода после нападающий играл за «Шанхай Шэньхуа». С января 2013-го до лета 2014-го Дрогба выступал за турецкий «Галатасарай», после чего на один сезон вернулся в «Челси». Летом 2015-го года нападающий перешел в клуб МЛС «Монреаль Импакт», а в апреле 2017-го подписал контракт с «Финикс Райзинг».
За сборную Кот-д'Ивуара Дрогба играл с 2002-го по 2014-й год, провел за национальную команду 104 матча, в которых забил 65 голов.
Дрогба является четырехкратным победителем английской