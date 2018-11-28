В Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика

Роналду ранее сообщал, что ему предлагали играть в Китае с зарплатой в 100 млн долларов, но от отказался от этого предложения.



В этом сезоне португалец забил 9 голов и отдал 6 передач в 13 матчах серии А. «Ювентус» лидирует в чемпионате и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.



Андрей Санталов