В Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика
Получилось красиво.
Получилось красиво.
В Китае нашли необычный способ выразить любовь к Криштиану Роналду. Портрет португальского футболиста был собран из множества кубиков Рубика.
Роналду ранее сообщал, что ему предлагали играть в Китае с зарплатой в 100 млн долларов, но от отказался от этого предложения.
В этом сезоне португалец забил 9 голов и отдал 6 передач в 13 матчах серии А. «Ювентус» лидирует в чемпионате и обеспечил себе выход в
Андрей Санталов