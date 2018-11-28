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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

В Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика

Получилось красиво.

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Источник: Reuters

В Китае нашли необычный способ выразить любовь к Криштиану Роналду. Портрет португальского футболиста был собран из множества кубиков Рубика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду ранее сообщал, что ему предлагали играть в Китае с зарплатой в 100 млн долларов, но от отказался от этого предложения.

В этом сезоне португалец забил 9 голов и отдал 6 передач в 13 матчах серии А. «Ювентус» лидирует в чемпионате и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Андрей Санталов

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