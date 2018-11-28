Ибрагимович показал удар тхэквондо, которым забил 500-й гол в карьере
Златан напомнил о себе.
Златан напомнил о себе.
Шведский форвард Златан Ибрагимович сделал ролик для своего инстаграма. Футболист показал удар тхэквондо, которым забил 500-й гол в карьере.
Знаменитый гол Ибрагимович забил, играя за «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего на счету шведа в МЛС 22 гола в 27 матчах.
В 17 лет Ибрагимович получил черный пояс по тхэквондо в Швеции.
Сейчас идут переговоры о возможном переходе нападающего в «Милан».
Андрей Санталов