Ибрагимович показал удар тхэквондо, которым забил 500-й гол в карьере

Знаменитый гол Ибрагимович забил, играя за «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего на счету шведа в МЛС 22 гола в 27 матчах.



В 17 лет Ибрагимович получил черный пояс по тхэквондо в Швеции.



Сейчас идут переговоры о возможном переходе нападающего в «Милан».



Андрей Санталов