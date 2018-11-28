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18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович показал удар тхэквондо, которым забил 500-й гол в карьере

Златан напомнил о себе.

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Источник: AP 2018

Шведский форвард Златан Ибрагимович сделал ролик для своего инстаграма. Футболист показал удар тхэквондо, которым забил 500-й гол в карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Знаменитый гол Ибрагимович забил, играя за «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего на счету шведа в МЛС 22 гола в 27 матчах.

В 17 лет Ибрагимович получил черный пояс по тхэквондо в Швеции.

Сейчас идут переговоры о возможном переходе нападающего в «Милан».

Андрей Санталов

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