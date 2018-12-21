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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Бетиса» сыграл с Карповым в шахматы

Кике Сетьен давно любит эту игру.

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Источник: РИА "Новости"

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов приехал в Севилью, где в 1987 году прошел его матч за шахматную корону с Гарри Каспаровым.

Карпов дал сеанс одновременной игры на 10 досках, в котором приняли участие главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен и президент клуба Анхель Харо.

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Сетьен уже второй раз встречается с Карповым за шахматной доской. Впервые он сыграл со знаменитым гроссмейстером, когда выступал за «Атлетико».

«Связь между футболом и шахматами очевидна. Фигуры должны поддерживать друг друга и при атаке, и при защите. И там, и там нужно контролировать центр, так у тебя будет больше шансов победить», — сказал Сетьен.

Тренер «Бетиса» уступил Карпову, но держался сопротивлялся достаточно долго. После сеанса Харо и Сетьен подарили гроссмейстеру футболку с номером 10.

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Илья Андреев

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