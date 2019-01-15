«Тоттенхэм» вывел со стадиона 30 болельщиков «МЮ», которые сидели не на гостевом секторе

Более 30 фанов «Манчестер Юнайтед» были выведены с «Уэмбли» стюардами за то, что сидели на местах, предназначенных для болельщиков «Тоттенхэма».



Гостевому сектору «МЮ» было выделено 3000 билетов, но некоторые болельщики оказались и на других сектора стадиона. «Тоттенхэм» ведет расследование, чтобы узнать, продали ли им свои билеты фаны «Сперс». Всего на матче было больше 80 тысяч зрителей.