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18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» вывел со стадиона 30 болельщиков «МЮ», которые сидели не на гостевом секторе

На домашних матчах «Сперс» строгие правила.

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Источник: Reuters

Более 30 фанов «Манчестер Юнайтед» были выведены с «Уэмбли» стюардами за то, что сидели на местах, предназначенных для болельщиков «Тоттенхэма».

Гостевому сектору «МЮ» было выделено 3000 билетов, но некоторые болельщики оказались и на других сектора стадиона. «Тоттенхэм» ведет расследование, чтобы узнать, продали ли им свои билеты фаны «Сперс». Всего на матче было больше 80 тысяч зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также «Тоттенхэм» пытается узнать, какие болельщики кричали расистские кричалки в адрес корейского форварда Сон Хын Мина. Стюардам на «Уэмбли» об этих кричалках сообщил один из болельщиков «Тоттенхэма».

Андрей Санталов

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