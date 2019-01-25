Сарри получил желтую карточку за поведение

В этом сезоне Футбольная ассоциация Англии ввела новое правило для матчей Кубка Англии и Кубка лиги: главные тренеры не сразу удаляются на трибуны, а могут получить желтую карточку.



Если тренер получит 4 предупреждения, то это автоматически повлечет дисквалификацию на один матч. Если карточек будет 8, то нарушитель пропустит 8 игр.



В ответном матче Кубка лиги «Челси» победил «Тоттенхэм» в основное время 2:1 и выиграл серию пенальти. В финале турнира команда Сарри встретится с «Манчестер Сити».



Андрей Санталов