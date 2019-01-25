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15:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Сарри получил желтую карточку за поведение

В Англии новое правило.

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Источник: Reuters

В полуфинале Кубка английской лиги судья Мартин Аткинсон показал желтую карточку главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри.

Итальянец получил предупреждение за неподобающее поведение на бровке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Футбольная ассоциация Англии ввела новое правило для матчей Кубка Англии и Кубка лиги: главные тренеры не сразу удаляются на трибуны, а могут получить желтую карточку.

Если тренер получит 4 предупреждения, то это автоматически повлечет дисквалификацию на один матч. Если карточек будет 8, то нарушитель пропустит 8 игр.

В ответном матче Кубка лиги «Челси» победил «Тоттенхэм» в основное время 2:1 и выиграл серию пенальти. В финале турнира команда Сарри встретится с «Манчестер Сити».

Андрей Санталов

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