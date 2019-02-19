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18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Шейх Мансур, Кронке и Абрамович. 10 самых богатых владельцев футбольных клубов

Лидер рейтинга вас удивит.

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Источник: РИА "Новости"

The Mirror назвал самых богатых владельцев футбольных клубов.

Первое место в списке занимает австрийский бизнесмен Дитрих Матешиц, основатель компании Red Bull. Миллиардеру принадлежат австрийский «Ред Булл Зальцбург» и немецкий «Ред Булл». Вторым является владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур, третья позиция — у семьи Аньелли в Италии.

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Топ-10 самых богатых владельцев футбольных клубов:

1. Дитрих Матешиц («Ред Булл Зальцбург» и «Ред Булл») — 17,8 млрд фунтов
2. Шейх Мансур («Манчестер Сити») — 17 млрд
3. Семья Аньелли («Ювентус») — 10,4 млрд
4. Филип Аншутц («Лос-Анджелес Гэлакси») — 10 млрд
5. Роман Абрамович («Челси») — 8,3 млрд
6. Стэн Кронке («Арсенал») — 6,4 млрд
7. Нассер Аль-Хелаифи («ПСЖ») — 6,2 млрд
8. Шахид Хан (Фулхэм") — 5,4 млрд
9. Чжан Цзиньдун («Интер») — 5,2 млрд
10. Джо Льюис («Тоттенхэм») — 3,8 млрд.

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