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11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар посетил карнавал в Бразилии несмотря на травму

Восстановление по бразильской системе.

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Источник: Reuters

Форвард «ПСЖ» Неймар побывал на Салвадорском карнавале, который считается самым большим в мире. Футболист находился в вип-ложе в компании своих друзей и 19-летней певицы Рафаэлы Порто.

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В Бразилии Неймар с разрешения клуба восстанавливался от травмы ноги. Недавно нападающий сообщил, что ему не нужны костыли, а на карнавале Неймар уже танцевал.

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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель хочет, чтобы Неймар вернулся в Париж — 6 марта у «ПСЖ» ответный матч с «Манчестер Юнайтед» — и уже там заканчивал свое восстановление. Но сам игрок планирует побывать на еще одном карнавале — в Рио-де-Жанейро.

Андрей Санталов

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