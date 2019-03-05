Неймар посетил карнавал в Бразилии несмотря на травму
Восстановление по бразильской системе.
Восстановление по бразильской системе.
Форвард «ПСЖ» Неймар побывал на Салвадорском карнавале, который считается самым большим в мире. Футболист находился в
В Бразилии Неймар с разрешения клуба восстанавливался от травмы ноги. Недавно нападающий сообщил, что ему не нужны костыли, а на карнавале Неймар уже танцевал.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель хочет, чтобы Неймар вернулся в Париж — 6 марта у «ПСЖ» ответный матч с «Манчестер Юнайтед» — и уже там заканчивал свое восстановление. Но сам игрок планирует побывать на еще одном карнавале — в
Андрей Санталов