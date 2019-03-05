Неймар посетил карнавал в Бразилии несмотря на травму

Источник: Reuters

Форвард «ПСЖ» Неймар побывал на Салвадорском карнавале, который считается самым большим в мире. Футболист находился в вип-ложе в компании своих друзей и 19-летней певицы Рафаэлы Порто.

В Бразилии Неймар с разрешения клуба восстанавливался от травмы ноги. Недавно нападающий сообщил, что ему не нужны костыли, а на карнавале Неймар уже танцевал.