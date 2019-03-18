Роналду открыл клинику по пересадке волос
Новый бизнес Криштиану.
Новый бизнес Криштиану.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду приехал в Мадрид на открытие своей клиники по пересадке волос. Руководить центром Insparya будет подруга португальца Джорджина Родригес.
Сам Роналду раньше так высказывался о пересадке волос в интервью газете ABC.
«Когда я решу, что мне это необходимо, я, конечно, пройду такую процедуру. Имидж — важная часть успеха. Для меня это очень важный момент».
Клиника Insparya будет самой большой в Испании. Она предлагает процедуры по пересадке волос, бороды и бровей. В центре будет работать 150 сотрудников, процедура по пересадке волос будет стоить от 4 000 евро.
Андрей Санталов