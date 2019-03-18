Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.03
Вильярреал3
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
17.03
Валенсия0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
19.03
Мьянма
Тайвань
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» обыграл «Краснодар»
17Макгрегор отпраздновал День святого Патрика в Америке
17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду открыл клинику по пересадке волос

Новый бизнес Криштиану.

Наверх
Источник: Reuters

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду приехал в Мадрид на открытие своей клиники по пересадке волос. Руководить центром Insparya будет подруга португальца Джорджина Родригес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Роналду раньше так высказывался о пересадке волос в интервью газете ABC.

«Когда я решу, что мне это необходимо, я, конечно, пройду такую процедуру. Имидж — важная часть успеха. Для меня это очень важный момент».

Во время загрузки произошла ошибка.

Клиника Insparya будет самой большой в Испании. Она предлагает процедуры по пересадке волос, бороды и бровей. В центре будет работать 150 сотрудников, процедура по пересадке волос будет стоить от 4 000 евро.

Андрей Санталов

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Знарок и «Cпартак»: красно-белые станут топ-клубом?
Представители РПЛ подвели итоги 20-го тура чемпионата России
Российский лыжник выиграл зачет дистанционных гонок в Кубке мира
Стала известна дата финального матча Кубка России по футболу
Успех спортсменов, катастрофа начальников: итоги ЧМ по биатлону
Дзюба будет капитаном сборной России на матче с бельгийцами
Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь