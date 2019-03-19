В Германии футболист не забил в пустые ворота, а потом помешал одноклубнику

В Германии «Айнтрахт» из Брауншвейга разгромил «Меппен» 3:0. Но больше всего в этом матче запомнились не голы, а курьезные промахи хозяев.



При счете 0:0 полузащитник «Айнтрахта» Мануэль Ланцер бил по пустым воротам, но угодил в штангу. Расстроившись после своего промаха, игрок остался сидеть на газоне, и в него попал мяч после добивания одноклубника.