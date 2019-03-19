Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма0
Тайвань0
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
18.03
Соломоновы Острова3
Вануату1
Футбол. Сборные
20.03
Уэльс
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
20.03
Германия
Сербия
Все события
Фоторепортажи
12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
16Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол?
17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

В Германии футболист не забил в пустые ворота, а потом помешал одноклубнику

Нарочно не придумаешь.

Наверх
Источник: Reuters

В Германии «Айнтрахт» из Брауншвейга разгромил «Меппен» 3:0. Но больше всего в этом матче запомнились не голы, а курьезные промахи хозяев.

При счете 0:0 полузащитник «Айнтрахта» Мануэль Ланцер бил по пустым воротам, но угодил в штангу. Расстроившись после своего промаха, игрок остался сидеть на газоне, и в него попал мяч после добивания одноклубника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ланцера заменили во втором тайме, на его счету так и остался один гол в этом сезоне. «Айнтрахт» благодаря этой победе ушел из зоны вылета во втором дивизионе чемпионата Германии.

Андрей Санталов

Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира?
Тренер сборной Норвегии отреагировал на слова Вирер об обмане
Озил против Германии: футболист пригласил на свадьбу Эрдогана
«Далеко до улыбок»: Ferrari досталось от итальянских СМИ
Оглашен состав сборной России по биатлону на этап КМ в Норвегии
Дзюба посоветовал Авериным «больше не заниматься с Миранчуками»
France Football включил Лобановского в топ-10 тренеров в истории
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь