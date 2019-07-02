На фестивале Гластонбери спели песню в честь игрока «ПСЖ»

Во время одного из самых известных музыкальных фестивалей Гластонбери британский исполнитель Дэйв решил спеть песню в честь защитника «ПСЖ» Тиаго Силвы. Помочь ему в этом вызвался болельщик парижан по имени Алекс, и импровизированный дуэт покорил зрителей.

Позже новость об этом выступлении дошла и до самого Тиаго Силвы, который сейчас играет за сборную Бразилии на Кубке Америки. Защитник «ПСЖ» сообщил, что хочет найти болельщика, который спел про него, и Алекс написал ему в твиттере.