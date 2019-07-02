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11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

На фестивале Гластонбери спели песню в честь игрока «ПСЖ»

История с продолжением.

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Источник: Reuters

Во время одного из самых известных музыкальных фестивалей Гластонбери британский исполнитель Дэйв решил спеть песню в честь защитника «ПСЖ» Тиаго Силвы. Помочь ему в этом вызвался болельщик парижан по имени Алекс, и импровизированный дуэт покорил зрителей.

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Позже новость об этом выступлении дошла и до самого Тиаго Силвы, который сейчас играет за сборную Бразилии на Кубке Америки. Защитник «ПСЖ» сообщил, что хочет найти болельщика, который спел про него, и Алекс написал ему в твиттере.

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Интересно, ждет ли теперь Алекса какой-нибудь подарок от футболиста?

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Андрей Санталов

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