Бывший футболист исполнил удар через себя в 69 лет (видео)

Знаменитому в прошлом футболисту сборной Англии, а ныне ТВ-эксперту (как и Фишер) Гари Линекеру тоже предложили исполнить такой удар в программе Match of the Day на BBC.



«Я подожду, пока мне исполнится 69 лет, но потом пробью так в первом же выпуске сезона. Могу с возрастом забыть об этом, так что, пожалуйста, напомните мне», — твитнул Линекер.



Фишеру принадлежит рекорд по голам в «Шальке» — 182 мяча. А вот так он забивал за сборную. В составе национальной команды у него 32 гола в 45 матчах.