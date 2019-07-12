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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший футболист исполнил удар через себя в 69 лет (видео)

Линекер хочет повторить.

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Источник: РИА "Новости"

Легенда немецкого футбола Клаус Фишер давно уже не играет, но по-прежнему находится в прекрасной форме. В свои 69 звезда сборной ФРГ показал удар, которым прославился в свою игровую карьеру. Получилось круто.

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Знаменитому в прошлом футболисту сборной Англии, а ныне ТВ-эксперту (как и Фишер) Гари Линекеру тоже предложили исполнить такой удар в программе Match of the Day на BBC.

«Я подожду, пока мне исполнится 69 лет, но потом пробью так в первом же выпуске сезона. Могу с возрастом забыть об этом, так что, пожалуйста, напомните мне», — твитнул Линекер.

Фишеру принадлежит рекорд по голам в «Шальке» — 182 мяча. А вот так он забивал за сборную. В составе национальной команды у него 32 гола в 45 матчах.

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Андрей Санталов

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