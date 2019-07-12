Бывший футболист исполнил удар через себя в 69 лет (видео)
Линекер хочет повторить.
Линекер хочет повторить.
Легенда немецкого футбола Клаус Фишер давно уже не играет, но
Знаменитому в прошлом футболисту сборной Англии, а ныне
«Я подожду, пока мне исполнится 69 лет, но потом пробью так в первом же выпуске сезона. Могу с возрастом забыть об этом, так что, пожалуйста, напомните мне», — твитнул Линекер.
Фишеру принадлежит рекорд по голам в «Шальке» — 182 мяча. А вот так он забивал за сборную. В составе национальной команды у него 32 гола в 45 матчах.
Андрей Санталов