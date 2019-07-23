Карраско забил гол прямым ударом с углового (видео)

Позже Карраско забил еще один гол в этом матче, но на это своим дублем ответил ганский полузащитник Фрэнк Ачимпонг. В итоге игра завершилась со счетом 3:3. Ничейный результат для «Далянь Ифаня» обеспечил новичок Саломон Рондон.



Команда Карраско и Рондона (за нее также играет Марек Гамшик), занимает 8-е место в китайской суперлиге. Отметим, что недавно «Далянь Ифань» возглавил известный тренер Рафаэль Бенитес.



Андрей Санталов