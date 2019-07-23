Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
18:45
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
18:55
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
ПСВ
Базель
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Санта-Колома
Астана
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Тре Пенне
Судува
Все события
Фоторепортажи
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Карраско забил гол прямым ударом с углового (видео)

Шедевр из Китая.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Далянь Ифань» Янник Карраско удивил китайского вратаря «Тяньцзинь Теды» Яна Ципэна. Бельгиец закрутил мяч с углового в ворота и застал голкипера врасплох.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Карраско забил еще один гол в этом матче, но на это своим дублем ответил ганский полузащитник Фрэнк Ачимпонг. В итоге игра завершилась со счетом 3:3. Ничейный результат для «Далянь Ифаня» обеспечил новичок Саломон Рондон.

Команда Карраско и Рондона (за нее также играет Марек Гамшик), занимает 8-е место в китайской суперлиге. Отметим, что недавно «Далянь Ифань» возглавил известный тренер Рафаэль Бенитес.

Андрей Санталов

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
«Ювентус» попытается приобрести Неймара у ПСЖ
«Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года. Ему будет 36
Тренер «Ювентуса» настаивает на приобретении игрока «Тоттенхэма»
Перестройка без конца: почему «Спартак» не ждет ничего хорошего
Сошло с рук? С Роналду сняли обвинения в изнасиловании
Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб будет драться с сильнейшими
Кононов: «Спартаку» нельзя недооценивать швейцарский ФК «Тун»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь