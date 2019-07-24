Сарри пошутил, что бросит курить. Его достали вопросами про сигареты

Китайские журналисты на пресс-конференции главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри много времени уделили вопросам про его вредную привычку. Сарри недавно признался, что выкуривает по 60 сигарет в день, и это число продолжает волновать умы в футбольном мире.

«В Китае вы более толерантны к этому, так что я чувствую себя более комфортно. Но чтобы порадовать вас, могу сказать, что я курил даже в Сингапуре», — сообщил тренер.



После этого Сарри спросили, пробовал ли он китайские сигары и сигареты.



«Давайте остановимся на том, что я бросаю курить. Бросаю. Хватит уже», — заявил Сарри.