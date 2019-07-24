Сарри пошутил, что бросит курить. Его достали вопросами про сигареты
Маурицио недоволен.
Маурицио недоволен.
Китайские журналисты на
Сарри недавно признался, что выкуривает по 60 сигарет в день, и это число продолжает волновать умы в футбольном мире.
«В Китае вы более толерантны к этому, так что я чувствую себя более комфортно. Но чтобы порадовать вас, могу сказать, что я курил даже в Сингапуре», — сообщил тренер.
После этого Сарри спросили, пробовал ли он китайские сигары и сигареты.
«Давайте остановимся на том, что я бросаю курить. Бросаю. Хватит уже», — заявил Сарри.
Андрей Санталов