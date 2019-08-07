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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Косьельни потроллил «Арсенал» после перехода в «Бордо» (видео)

Английским болельщикам это не понравилось.

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Источник: Reuters

«Бордо» представил своего новичка Лорана Косьельни. При этом экс-капитан «Арсенала» пошутил над своим бывшим клубом.

Во время презентации французский защитник был в футболке «канониров», затем снял ее, показав майку «Бордо».

«Новый игрок, новая футболка», — твитнул клуб из Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такой прием Косьельни разозлил болельщиков «Арсенала».

«Вот это неуважение. Тебе должно быть стыдно за то, как ты покинул команду, в которой играл 9 лет! Получил, что хотел, и все равно лягнул бывший клуб», — написал в твиттере бывший игрок «Арсенала» Иан Райт.

Косьельни перешел в «Бордо» за 4,6 млн фунтов. При этом защитник вынудил «Арсенал» продать его, отказавшись ехать с командой в американское турне.

Андрей Санталов

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