Косьельни потроллил «Арсенал» после перехода в «Бордо» (видео)
Английским болельщикам это не понравилось.
Английским болельщикам это не понравилось.
«Бордо» представил своего новичка Лорана Косьельни. При этом
Во время презентации французский защитник был в футболке «канониров», затем снял ее, показав майку «Бордо».
«Новый игрок, новая футболка», — твитнул клуб из Франции.
Такой прием Косьельни разозлил болельщиков «Арсенала».
«Вот это неуважение. Тебе должно быть стыдно за то, как ты покинул команду, в которой играл 9 лет! Получил, что хотел, и все равно лягнул бывший клуб», — написал в твиттере бывший игрок «Арсенала» Иан Райт.
Косьельни перешел в «Бордо» за 4,6 млн фунтов. При этом защитник вынудил «Арсенал» продать его, отказавшись ехать с командой в американское турне.
Андрей Санталов