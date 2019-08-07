Хави потерял туфлю, разозлившись на судью (видео)

Хави провел первый официальный матч в качестве главного тренера катарского «Аль-Садда». Команда легенды «Барселоны» встречалась в гостях с «Аль-Духайлем» в плей-офф Лиге чемпионов Азии.



При счете 1:1 в конце матча Хави показалось, что соперник сыграл рукой в своей штрафной. Судья не увидел в этом эпизоде нарушения, чем вызвал гнев молодого тренера. С досады Хави ударил ногой по воздуху и лишился туфли.



«Доволен тем, как мы играли, единственное, что расстроило — это то, что мы не выиграли. Хорошо, что забили в гостях, но мы заслуживали большего.



Ошибки — это часть игры. Я не люблю говорить о судействе. Арбитрам тяжело решить, было пенальти или нет в конце матча, но я считаю, что в этом случае фол был», — сказал Хави после матча.