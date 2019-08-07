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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави потерял туфлю, разозлившись на судью (видео)

Легендарный игрок «Барселоны» стал тренером.

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Источник: РИА "Новости"

Хави провел первый официальный матч в качестве главного тренера катарского «Аль-Садда». Команда легенды «Барселоны» встречалась в гостях с «Аль-Духайлем» в плей-офф Лиге чемпионов Азии.

При счете 1:1 в конце матча Хави показалось, что соперник сыграл рукой в своей штрафной. Судья не увидел в этом эпизоде нарушения, чем вызвал гнев молодого тренера. С досады Хави ударил ногой по воздуху и лишился туфли.

«Доволен тем, как мы играли, единственное, что расстроило — это то, что мы не выиграли. Хорошо, что забили в гостях, но мы заслуживали большего.

Ошибки — это часть игры. Я не люблю говорить о судействе. Арбитрам тяжело решить, было пенальти или нет в конце матча, но я считаю, что в этом случае фол был», — сказал Хави после матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

13 августа команда Хави проведет ответный матч против «Аль-Духайля». Первая игра так и завершилась вничью 1:1.

Андрей Санталов

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