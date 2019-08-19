В Германии болельщики пришли на стадион с фотографиями умерших людей
Интересная акция.
Интересная акция.
Немецкий «Унион» сообщил, что на первый домашний матч команды в бундеслиге пришло больше людей, чем вмещает арена.
Стадион берлинского клуба могут посетить 22012 зрителей, а по данным «Униона» на игре с «РБ Лейпциг» было 22467 болельщиков.
Все дело в акции фанатов новичка бундеслиги. Болельщики пришли на стадион с распечатанными фотографиями умерших людей, которые не видели «Унион» в бундеслиге. Такие зрители заплатили за еще один «билет», и клуб посчитал людей на фото как пришедших на матч.
Интересно, что первые 15 минут матча прошли в тишине. Ультрас «Униона» объявили бойкот
Болельщики «Униона» известны своей верностью клубу. С 2003 года, когда команда играла в низших лигах Германии, у них существует традиция приходить на стадион в декабре, чтобы на протяжении 90 минут петь рождественские песни.
В этом сезоне «Унион» впервые в своей истории играет в бундеслиге.
Андрей Санталов