Американскую футболистку зовут играть в матче НФЛ

Одну из самых известных футболисток Карли Ллойд может дебютировать в матче по американскому футболу. Об этом сообщил ее физиотерапевт Джеймс Галанис. На прошлой неделе Ллойд побывала на тренировке клубов НФЛ «Филадельфии» и «Балтимора», и видео ее удара с 55 ярдов стало вирусным в интернете. После этого к Карли обратились несколько команд НФЛ.

«Одна из команд была готова включить Карли в заявку. Ей сказали, что она может сыграть в четверг. Но в этот день она выступает за женскую сборную США, тут конфликт интересов», — сообщил Галанис.



Клубы НФЛ сейчас проводят выставочные матчи, в одной из таких встреч и позвали сыграть 37-летнюю футболистку. В заявку команды ее планировали внести как киккера (игрок, выполняющий начальный удар — прим.).



Этим летом Ллойд помогла сборной США выиграть 4-й чемпионат мира. Американка является одной из самых высокооплачиваемых футболисток в мире, ее зарплата в «Скай Блю» — 380 тысяч долларов.



30 августа женская сборная США проведет товарищеский матч с Португалией.



В матчах НФЛ — в выставочных и в регулярном сезоне — до этого женщины не играли.



Андрей Санталов