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18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

В футболе появилось проклятие «Ориги»

Про Дрейка пока можно забыть.

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Источник: AP 2019

Голы бельгийского нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги стали своеобразной «черной меткой» в футболе. Все 6 команд, которым форвард забивал в прошлом сезоне, попали в кризис:

— «Эвертон» сейчас занимает 14-е место в АПЛ

— «Вулверхэмптон» не одержал ни одной победы в АПЛ и находится в зоне вылета

— «Уотфорд» — худшая команда Англии с 2 очками в 6 матчах

— «Ньюкасл» забил лишь один гол в трех домашних играх, идет на 17-м месте в АПЛ

— «Барселона» проиграла два матча из 6 в примере, это худший старт команды с 2005 года

— «Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги от «Колчестера» из третьей лиги, а в АПЛ уже отстает от «Ливерпуля» на 10 очков.

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Получается, в футболе появилось новое проклятие?!

Кстати, в этом сезоне Ориги пока забил 1 гол — новичку АПЛ «Норвичу». И поменял прическу.

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Андрей Санталов

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