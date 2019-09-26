В футболе появилось проклятие «Ориги»
Про Дрейка пока можно забыть.
Про Дрейка пока можно забыть.
Голы бельгийского нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги стали своеобразной «черной меткой» в футболе. Все 6 команд, которым форвард забивал в прошлом сезоне, попали в кризис:
— «Эвертон» сейчас занимает 14-е место в АПЛ
— «Вулверхэмптон» не одержал ни одной победы в АПЛ и находится в зоне вылета
— «Уотфорд» — худшая команда Англии с 2 очками в 6 матчах
— «Ньюкасл» забил лишь один гол в трех домашних играх, идет на 17-м месте в АПЛ
— «Барселона» проиграла два матча из 6 в примере, это худший старт команды с 2005 года
— «Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги от «Колчестера» из третьей лиги, а в АПЛ уже отстает от «Ливерпуля» на 10 очков.
Получается, в футболе появилось новое проклятие?!
Кстати, в этом сезоне Ориги пока забил 1 гол — новичку АПЛ «Норвичу». И поменял прическу.
Андрей Санталов