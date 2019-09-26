В футболе появилось проклятие «Ориги»

Голы бельгийского нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги стали своеобразной «черной меткой» в футболе. Все 6 команд, которым форвард забивал в прошлом сезоне, попали в кризис:



— «Эвертон» сейчас занимает 14-е место в АПЛ



— «Вулверхэмптон» не одержал ни одной победы в АПЛ и находится в зоне вылета



— «Уотфорд» — худшая команда Англии с 2 очками в 6 матчах



— «Ньюкасл» забил лишь один гол в трех домашних играх, идет на 17-м месте в АПЛ



— «Барселона» проиграла два матча из 6 в примере, это худший старт команды с 2005 года



— «Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги от «Колчестера» из третьей лиги, а в АПЛ уже отстает от «Ливерпуля» на 10 очков.