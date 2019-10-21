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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская футболистка забила гол пяткой (видео)

Красота из Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающая «Севильи» Надежда Карпова сделала дубль в матче чемпионата Испании против «Эспаньола». Особенно красивым получился первый гол: Карпова пяткой переправила мяч в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий гол россиянки поставил точку в матче — «Севилья» победила 4:0. Команда Карповой занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков в 6 матчах.

Два гола «Эспаньолу» стали первыми для российской нападающей в этом сезоне. При этом Карпова стала лучшим бомбардиром команды после 6 матчей.

Андрей Санталов

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