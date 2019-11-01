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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Датский футболист показал трюк с тыквой на Хэллоуин (видео)

Упражнение в меткости.

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Датский мини-футболист Расмус Йоханссон показал, какой трюк придумал в честь Хэллоуина. Игрок поставил тыкву на голову другого человека и попал по ней футбольным мячом.

Ответный удар получился не таким метким — мяч прилетел в голову самому Йоханссону.

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Йоханссон часто показывает разные трюки в своем инстаграме. Также он известен как один из футболистов, сыгравших за сборную Данию в большом футболе.

Тогда основные игроки национальной команды, включая Кристиана Эриксена, не хотели выходить на товарищеский матч со Словакией без соглашения с Федерацией футбола Дании, поэтому их заменили мини-футболисты и игроки из низших лиг.

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Андрей Санталов

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