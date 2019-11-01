Датский футболист показал трюк с тыквой на Хэллоуин (видео)
Упражнение в меткости.
Упражнение в меткости.
Датский
Ответный удар получился не таким метким — мяч прилетел в голову самому Йоханссону.
Йоханссон часто показывает разные трюки в своем инстаграме. Также он известен как один из футболистов, сыгравших за сборную Данию в большом футболе.
Тогда основные игроки национальной команды, включая Кристиана Эриксена, не хотели выходить на товарищеский матч со Словакией без соглашения с Федерацией футбола Дании, поэтому их заменили
Андрей Санталов