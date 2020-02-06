Джорджина подарила Роналду «Мерседес» на день рождения (видео)

Джорджина Родригес, жена Криштиану Роналду, показала, что подарила звезде «Ювентуса» на 35-й день рождения. Португалец вышел на улицу, где увидел перевязанный красной лентой «Мерседес» и друзей, спевших ему поздравительную песню.

Так автомобильный парк Роналду пополнился машиной Mercedes-Benz G-Class стоимостью от 110 тысяч евро. Криштиану поблагодарил Джорджину за «удивительный сюрприз».

Ранее португалец рассказывал о желании играть в футбол как минимум до 40 лет. В этом сезоне Роналду вышел на третье место по голам за карьеру — 722 мяча. Впереди только Ромарио (734) и Пеле (767).



Андрей Санталов