Экс-футболист «Арсенала» и «Челси» стал жертвой грабителей

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул был ограблен в своем доме. Нападение на особняк экс-футболиста произошло 21 января, но об этом стало известно только сейчас.



Коул был в доме, когда вечером через заднюю дверь в дом ворвались грабители. Преступники были в масках и камуфляжной одежде, известно, что они забрали дорогие ювелирные украшения.