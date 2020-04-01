Экс-футболист «Арсенала» и «Челси» стал жертвой грабителей
Криминальная Англия.
Криминальная Англия.
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул был ограблен в своем доме. Нападение на особняк
Коул был в доме, когда вечером через заднюю дверь в дом ворвались грабители. Преступники были в масках и камуфляжной одежде, известно, что они забрали дорогие ювелирные украшения.
«Грабители выглядели профессионально и хорошо знали, что делать. Должно быть, они умышленно выбрали дом Коула и провели заранее разведку», — приводит слова источника The Sun.
Коул работает тренером в академии «Челси» и выступает на ТВ в роли эксперта.
Полиция продолжает расследование этого преступления.
Андрей Санталов