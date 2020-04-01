Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
17Лидер начал с нулей
15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-футболист «Арсенала» и «Челси» стал жертвой грабителей

Криминальная Англия.

Наверх
Источник: Reuters

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул был ограблен в своем доме. Нападение на особняк экс-футболиста произошло 21 января, но об этом стало известно только сейчас.

Коул был в доме, когда вечером через заднюю дверь в дом ворвались грабители. Преступники были в масках и камуфляжной одежде, известно, что они забрали дорогие ювелирные украшения.

«Грабители выглядели профессионально и хорошо знали, что делать. Должно быть, они умышленно выбрали дом Коула и провели заранее разведку», — приводит слова источника The Sun.

Коул работает тренером в академии «Челси» и выступает на ТВ в роли эксперта.

Полиция продолжает расследование этого преступления.

Андрей Санталов

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Тренеры и ветераны биатлона призвали Драчева уйти в отставку
20 лет первому поражению Виталия Кличко. Его обвинили в трусости
Названы сроки возобновления Лиги чемпионов
Игроки «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина
СМИ: «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в покупке игрока «Барсы»
Губерниев отреагировал на призыв отправить Драчева в отставку
Определились четвертьфиналисты Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь