Фаворит в опасности: прогноз на матч «Минск» — БАТЭ

Многолетний лидер чемпионата Белоруссии БАТЭ в явном кризисе. Команда стартовала в новом сезоне с двух поражений в трех турах, а в среду проиграла и первый матч полуфинала Кубка. Такого с клубом из Борисова не было давно.



Неприятности БАТЭ начались еще в прошлом сезоне: впервые с 2005 года команда не финишировала в высшей лиге первой, уступив звание чемпиона брестскому «Динамо». Главного тренера Багу сменил Альшевский, но у него результаты пока хуже, чем у предшественника.



«Минск» после трех туров чувствует себя гораздо лучше соперника: две победы и поражение от открытия этого сезона «Энергетика БГУ». Голов в матчах минчан хватает: 6 забитых и 5 пропущенных — минимум два за игру.



БАТЭ по традиции считается фаворитом в этой встрече, но брать победу команды, находящейся не в лучшей форме, нелучшее решение. Предлагаем взять ставку «обе забьют за 1,8″ в БК Betcity. “Минск” пропускал в каждом из трех матчей, а шансы забить такому БАТЭ у хозяев явно будут.



Еще один вариант сыграть против фаворита — поставить на то, что “Минск” не проиграет». В БК Winline на это дают все те же приличные 1,8. После кубкового матча в среду гости явно будут не в лучшем физическом состоянии.



Андрей Санталов