«Челси» и «Манчестер Сити» вспомнили знаменитую ошибку Джеррарда (видео)

27 апреля 2014 года «Ливерпуль» встречался с «Челси» — к концу сезона мерсисайдцы лидировали в АПЛ и были близки к тому, чтобы выиграть первый чемпионский титул с 1990-го.



В конце первого тайма капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррарда поскользнулся в центре поля, подарив мяч Демба Ба, и тот забил после выхода один на один. «Челси» в итоге выиграл тот матч, отправив соперника на второе место по потерянным очкам в таблице.



Сегодня лондонский клуб напомнил в твиттере историю шестилетней давности.