Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» и «Манчестер Сити» вспомнили знаменитую ошибку Джеррарда (видео)

Это было ровно 6 лет назад.

Наверх
Источник: Reuters

27 апреля 2014 года «Ливерпуль» встречался с «Челси» — к концу сезона мерсисайдцы лидировали в АПЛ и были близки к тому, чтобы выиграть первый чемпионский титул с 1990-го.

В конце первого тайма капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррарда поскользнулся в центре поля, подарив мяч Демба Ба, и тот забил после выхода один на один. «Челси» в итоге выиграл тот матч, отправив соперника на второе место по потерянным очкам в таблице.

Сегодня лондонский клуб напомнил в твиттере историю шестилетней давности.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях отметился и «Манчестер Сити», который в 2014-м воспользовался подарком Джеррарда и стал чемпионом АПЛ.

Андрей Санталов

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
25 мая — новая дата икс российского футбола. Итоги совета РПЛ
Овечкин и еще 5 лучших россиян в истории «Вашингтона»
Сергей Игнашевич попросил прощения у болельщиков «Локомотива»
Президент «Лацио» согласен на «золотой матч» с «Ювентусом»
Семин прокомментировал предложения РПЛ по завершению сезона
The Athletic: Российский хоккеист перейдет в «Оттаву»
Бывший главный тренер «Зенита» отказался возвращаться в Англию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь