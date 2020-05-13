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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шальке» предложил фанам 20 клубов АПЛ болеть за него в Германии

Амбициозная попытка.

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Источник: AFP 2020

Чемпионат Германии первым из топ-5 лиг Европы возвращается после перерыва из-за эпидемии коронавируса. Учитывая, что интерес к бундеслиге теперь вырастет, немецкие клубы рассчитывают стать более популярными.

Так, «Шальке» нашел причины для болельщиков всех 20 клубов АПЛ поддерживать именно его в Германии.

Обращение к фанам «Ливерпуля»:

«Победитель Кубка Германии с “Шальке” и победитель Лиги чемпионов с “Ливерпулем”. Бывший клуб Жоэля Матипа точно стоит, чтобы его матчи смотрели, пока нет премьер-лиги. И еще про вашего тренера… Мы, может, и не любим его, но наш тренер Давид Вагнер — его лучший друг».

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Обращение к «Манчестер Сити»:

«Вообще за вами должок. Забивать 7 голов тогда было необязательно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Обращение к болельщикам «Манчестер Юнайтед» вышло коротким:

«Песня You’ll never walk alone запрещена здесь».

К дискуссии, за кого болеть в Германии, подключились и другие английские клубы. «Сандерленд», выступающий в Лиге 1, выбрал для поддержки «Кельн».

В ответ «Ньюкасл» — принципиальный соперник «Сандерленда» — взял сторону врагов «Кельна»: менхенгладбахскую «Боруссию». Так, попытка «Шальке» завоевать симпатии всех клубов АПЛ не сработала.

Андрей Санталов

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