«Шальке» предложил фанам 20 клубов АПЛ болеть за него в Германии
Амбициозная попытка.
Амбициозная попытка.
Чемпионат Германии первым из топ-5 лиг Европы возвращается после перерыва
Так, «Шальке» нашел причины для болельщиков всех 20 клубов АПЛ поддерживать именно его в Германии.
Обращение к фанам «Ливерпуля»:
«Победитель Кубка Германии с “Шальке” и победитель Лиги чемпионов с “Ливерпулем”. Бывший клуб Жоэля Матипа точно стоит, чтобы его матчи смотрели, пока нет
Обращение к «Манчестер Сити»:
«Вообще за вами должок. Забивать 7 голов тогда было необязательно».
Обращение к болельщикам «Манчестер Юнайтед» вышло коротким:
«Песня You’ll never walk alone запрещена здесь».
К дискуссии, за кого болеть в Германии, подключились и другие английские клубы. «Сандерленд», выступающий в Лиге 1, выбрал для поддержки «Кельн».
В ответ «Ньюкасл» — принципиальный соперник «Сандерленда» — взял сторону врагов «Кельна»: менхенгладбахскую «Боруссию». Так, попытка «Шальке» завоевать симпатии всех клубов АПЛ не сработала.
Андрей Санталов