«Шальке» предложил фанам 20 клубов АПЛ болеть за него в Германии

Чемпионат Германии первым из топ-5 лиг Европы возвращается после перерыва из-за эпидемии коронавируса. Учитывая, что интерес к бундеслиге теперь вырастет, немецкие клубы рассчитывают стать более популярными.



Так, «Шальке» нашел причины для болельщиков всех 20 клубов АПЛ поддерживать именно его в Германии.



Обращение к фанам «Ливерпуля»:



«Победитель Кубка Германии с “Шальке” и победитель Лиги чемпионов с “Ливерпулем”. Бывший клуб Жоэля Матипа точно стоит, чтобы его матчи смотрели, пока нет премьер-лиги. И еще про вашего тренера… Мы, может, и не любим его, но наш тренер Давид Вагнер — его лучший друг».