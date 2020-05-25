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13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аугсбург» потроллил «Шальке» после разгрома в бундеслиге (фото)

Раунд!

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Источник: AFP 2020

«Шальке» потерпел второе крупное поражение подряд после возобновления матчей чемпионата Германии. Гельзенкирхенцы проиграли дома «Аугсбургу» 0:3, и соперник не удержался после игры от шутки над проигравшими.

Для «Шальке» это 4-е поражение в 5 последних матчей, команда с 37 очками опустилась на 8-е место.

Интересно, что «Шальке» перед рестартом бундеслиги обратился к болельщикам всех 20 команд АПЛ с призывом поболеть за них в чемпионате Германии. С фанами «Тоттенхэма», например, гельзенкирхенцев, по их мнению, роднит привычка обыгрывать дортмундскую «Боруссию». Но именно этой команде «Шальке» проиграл неделю назад со счетом 0:4.

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Андрей Санталов

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