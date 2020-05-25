«Аугсбург» потроллил «Шальке» после разгрома в бундеслиге (фото)

«Шальке» потерпел второе крупное поражение подряд после возобновления матчей чемпионата Германии. Гельзенкирхенцы проиграли дома «Аугсбургу» 0:3, и соперник не удержался после игры от шутки над проигравшими.



Для «Шальке» это 4-е поражение в 5 последних матчей, команда с 37 очками опустилась на 8-е место.



Интересно, что «Шальке» перед рестартом бундеслиги обратился к болельщикам всех 20 команд АПЛ с призывом поболеть за них в чемпионате Германии. С фанами «Тоттенхэма», например, гельзенкирхенцев, по их мнению, роднит привычка обыгрывать дортмундскую «Боруссию». Но именно этой команде «Шальке» проиграл неделю назад со счетом 0:4.