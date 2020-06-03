Игрок «ПСЖ присоединился к акции протеста в Париже (фото)

Источник: AFP 2020

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава присоединился к протестующим против расизма в Париже. 27-летний футболист прошел вместе с участниками акции (их было около 20 тысяч — прим.), требующих справедливости для жертв полиции.



«Справедливость для Адама, справедливость для Джорджа, справедливость для всех. Сегодня я увидел Францию, которая идет вместе», — написал Курзава в твиттере.

В 2016-м во Франции в полицейском участке умер 24-летний Адама Траоре. Его родителям, подавшим иск, трижды называли разные причины, которые привели к смерти, и лишь в этот вторник экспертиза подтвердила, что он умер от удушения.



Протестующие в Париже вышли также с плакатами в поддержку американца Джорджа Флойда, умершего при задержании 25 мая в Миннесоте.

Этим летом у Курзава закончится срок контракта с «ПСЖ», пока неизвестно, где он продолжит карьеру.