Роналду получает за пост в инстаграме больше миллиона евро
Остальным селебрити платят меньше.
Остальным селебрити платят меньше.
Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду
Всего за 2019 год Роналду заработал в соцсети 41,7 млн фунтов — это на 14 млн больше его годовой зарплаты в «Юве». Среди брендов, которые португалец рекламирует у себя — Clear Haircare, Nike и Six Pad Europe. Криштиану принадлежит еще один рекорд — 222 млн подписчиков в инстаграме.
Второе место в рейтинге
Из футболистов в топ-10 также попали Дэвид Бекхэм, Неймар и Златан Ибрагимович.
Андрей Санталов