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18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду получает за пост в инстаграме больше миллиона евро

Остальным селебрити платят меньше.

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Источник: РИА "Новости"

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду по-прежнему возглавляет рейтинг селебрити, которые зарабатывают на рекламе в инстаграме. По данным отчета Buzz Bingo, за один пост португалец получает 971 тысячу фунтов (чуть больше миллиона евро).

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Всего за 2019 год Роналду заработал в соцсети 41,7 млн фунтов — это на 14 млн больше его годовой зарплаты в «Юве». Среди брендов, которые португалец рекламирует у себя — Clear Haircare, Nike и Six Pad Europe. Криштиану принадлежит еще один рекорд — 222 млн подписчиков в инстаграме.

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Второе место в рейтинге топ-знаменитостей инстаграма занимает Лионель Месси. За прошлый год он заработал в инстаграме 25,2 млн фунтов. Одним из его спонсоров является adidas.

Из футболистов в топ-10 также попали Дэвид Бекхэм, Неймар и Златан Ибрагимович.

Андрей Санталов

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