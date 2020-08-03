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17:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразилец пожонглировал мячом во время игры — за это его ударили по ногам (видео)

Экзотика!

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Источник: Reuters

Необычный эпизод случился в матче чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Игрок хозяев Липе несколько раз набил мяч на голове, но трюк бразильца не понравился Дмитрию Баге. Футболист ударил соперника по ноге и получил за это желтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что к Липе обратился и его тренер Юрий Пунтус, он попросил бразильца не злить так соперников.

«Торпедо-БелАЗ» выиграл у БАТЭ 3:2, причем по ходу матча хозяева уступали 0:2. В чемпионате торпедовцы занимают 4-е место, а БАТЭ остался на втором.

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