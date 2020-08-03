Бразилец пожонглировал мячом во время игры — за это его ударили по ногам (видео)

Необычный эпизод случился в матче чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Игрок хозяев Липе несколько раз набил мяч на голове, но трюк бразильца не понравился Дмитрию Баге. Футболист ударил соперника по ноге и получил за это желтую карточку.

Интересно, что к Липе обратился и его тренер Юрий Пунтус, он попросил бразильца не злить так соперников.



«Торпедо-БелАЗ» выиграл у БАТЭ 3:2, причем по ходу матча хозяева уступали 0:2. В чемпионате торпедовцы занимают 4-е место, а БАТЭ остался на втором.



Андрей Санталов