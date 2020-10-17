Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
13:00
Велес
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:00
Гранада
Севилья
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Акрон
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Первый дивизион
19:00
Текстильщик
Факел
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Арминия
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Барселона
Футбол. Зарубежный
16.10
Ним
ПСЖ
04
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных

Самый страстный футбол — в сервисе «Смотри» в прямом эфире.

Наверх
Источник: Reuters

В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах сайта «Спорт@Mail.Ru».

Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.

«Наполи» — «Аталанта»

Футбол

Италия 2020/2021
Тур 4, 17.10.2020, 16:00

Наполи-Аталанта-

17 октября, суббота, 16:00 мск

Заходим сразу с козырей — Алексей Миранчук в заявке на игру! Далеко не факт, что Джан Пьеро Гасперини выпустит российского игрока по ходу непростой выездной игры, но будем верить в лучшее. Миранчук только недавно восстановился от травмы и ему только предстоит адаптироваться к стилю игры команды, у которой все работает превосходно — после трех туров «Аталанта» возглавляет таблицу серии А. Старт сезона для «Наполи» получился сложным из-за вспышки коронавируса в команде — неаполитанцев уже наказали снятием очков за неявку на игру с «Ювентусом». Остановить дома атакующую феерию «Аталанты» — сложная задача.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сельта» — «Атлетико»

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 6, 17.10.2020, 17:00

Сельта-Атлетико-

17 октября, суббота, 17:00 мск

Обе команды задолжали болельщикам забитые мячи. «Атлетико» сыграл две нулевые ничьи подряд, а «Сельта» проиграла два последних матча с общим счетом 0:5. Хозяевам поля больше не приходится рассчитывать на Федора Смолова, который умел забивать большим командам, но в нападении хватает знакомых футболистов: Яго Аспас, Нолито и Денис Суарес. Другой Суарес — Луис — бодро начал, но затем закис вместе с остальной командой. Еще одна мини-интрига для «Атлетико» — как будет выглядеть центр полузащиты после того, как Томас Партей в последний день трансферного окна сбежал в «Арсенал»?

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» — «Милан»

17 октября, суббота, 19:00 мск

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Самые горячие кадры в истории миланского дерби
Футбол

Италия 2020/2021
Тур 4, 17.10.2020, 19:00

Интер-Милан-

Центральный матч выходных, одно из самых неистовых дерби в Европе. На бумаге состав «Интера» сильнее, если только эта бумага — не медицинский протокол о тестах на COVID-19. Здесь у «Интера» тоже явное лидерство, поэтому команда не сможет рассчитывать на Наингголана, Гальярдини, Янга и нескольких других игроков. А вот у «Милана», напротив, новости хорошие — коронавирус переболел Златаном Ибрагимовичем, и теперь форвард снова в строю. Самое интересное должно произойти во втором тайме, когда «Интер» будет остро ощущать нехватку ресурсов для усиления игры, а «Милан» сможет использовать глубину состава.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хетафе» — «Барселона»

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 6, 17.10.2020, 22:00

Хетафе-Барселона-

17 октября, суббота, 22:00 мск

«Барселона» традиционно с трудом возвращается к клубным делам после перерыва на матчи сборных, а тут еще такой опасный соперник. «Хетафе» дома пока идет с двумя победами из двух с общим счетом 4:0. Агрессивный вязкий футбол Хосе Бордаласа должен доставить «Барсе» немало проблем, у которых проблемы с выбором игроков на флангах обороны — травмирован Жорди Альба, есть повреждение у Хуниора Фирпо. Вполне возможно, что Куману придется бросить в бой новичка — Сержиньо Деста.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вильярреал» — «Валенсия»

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 6, 18.10.2020, 17:00

Вильярреал-Валенсия-

18 октября, воскресенье, 17:00 мск

Дерби имени Дани Парехо. Бывший капитан «Валенсии» этим летом был довольно бесцеремонно выставлен клубом за дверь. Далеко ехать не пришлось — есть в Валенсийской области еще один сильный клуб. Пока команда Унаи Эмери набирает обороты, «Валенсия», похоже движется в направлении, обратном зоне Лиги чемпионов. Тренер Хави Грасия, работавший несколько лет назад в «Рубине», даже собирался подать в отставку из-за отсутствия усиления состава, но пока работает. И, конечно, это дерби Дениса Черышева — российский легионер играет в валенсийских командах последние шесть сезонов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Станислав Рынкевич

Новички «Зенита» и «Спартака» могут дебютировать в РПЛ
ЦСКА победил дома СКА и укрепил лидерство в Западной конференции
«Химки» арендовали двух футболистов «Ростова»
Криштиану Роналду высказался о бое Хабиба с Джастином Гэтжи
«Динамо» против ЦСКА и другие: Топ-5 ставок выходных
Дзюба оценил шутку про украденный кошелек в ролике «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь