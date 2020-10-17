Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных

Источник: Reuters

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Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.

«Наполи» — «Аталанта»

Футбол Италия 2020/2021 Тур 4, 17.10.2020, 16:00 Наполи - Аталанта -

17 октября, суббота, 16:00 мск

Заходим сразу с козырей — Алексей Миранчук в заявке на игру! Далеко не факт, что Джан Пьеро Гасперини выпустит российского игрока по ходу непростой выездной игры, но будем верить в лучшее. Миранчук только недавно восстановился от травмы и ему только предстоит адаптироваться к стилю игры команды, у которой все работает превосходно — после трех туров «Аталанта» возглавляет таблицу серии А. Старт сезона для «Наполи» получился сложным из-за вспышки коронавируса в команде — неаполитанцев уже наказали снятием очков за неявку на игру с «Ювентусом». Остановить дома атакующую феерию «Аталанты» — сложная задача.

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«Сельта» — «Атлетико»

Футбол Испания 2020/2021 Тур 6, 17.10.2020, 17:00 Сельта - Атлетико -

17 октября, суббота, 17:00 мск

Обе команды задолжали болельщикам забитые мячи. «Атлетико» сыграл две нулевые ничьи подряд, а «Сельта» проиграла два последних матча с общим счетом 0:5. Хозяевам поля больше не приходится рассчитывать на Федора Смолова, который умел забивать большим командам, но в нападении хватает знакомых футболистов: Яго Аспас, Нолито и Денис Суарес. Другой Суарес — Луис — бодро начал, но затем закис вместе с остальной командой. Еще одна мини-интрига для «Атлетико» — как будет выглядеть центр полузащиты после того, как Томас Партей в последний день трансферного окна сбежал в «Арсенал»?

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«Интер» — «Милан»

17 октября, суббота, 19:00 мск

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Самые горячие кадры в истории миланского дерби

Футбол Италия 2020/2021 Тур 4, 17.10.2020, 19:00 Интер - Милан -

Центральный матч выходных, одно из самых неистовых дерби в Европе. На бумаге состав «Интера» сильнее, если только эта бумага — не медицинский протокол о тестах на COVID-19. Здесь у «Интера» тоже явное лидерство, поэтому команда не сможет рассчитывать на Наингголана, Гальярдини, Янга и нескольких других игроков. А вот у «Милана», напротив, новости хорошие — коронавирус переболел Златаном Ибрагимовичем, и теперь форвард снова в строю. Самое интересное должно произойти во втором тайме, когда «Интер» будет остро ощущать нехватку ресурсов для усиления игры, а «Милан» сможет использовать глубину состава.

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«Хетафе» — «Барселона»

Футбол Испания 2020/2021 Тур 6, 17.10.2020, 22:00 Хетафе - Барселона -

17 октября, суббота, 22:00 мск

«Барселона» традиционно с трудом возвращается к клубным делам после перерыва на матчи сборных, а тут еще такой опасный соперник. «Хетафе» дома пока идет с двумя победами из двух с общим счетом 4:0. Агрессивный вязкий футбол Хосе Бордаласа должен доставить «Барсе» немало проблем, у которых проблемы с выбором игроков на флангах обороны — травмирован Жорди Альба, есть повреждение у Хуниора Фирпо. Вполне возможно, что Куману придется бросить в бой новичка — Сержиньо Деста.

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«Вильярреал» — «Валенсия»

Футбол Испания 2020/2021 Тур 6, 18.10.2020, 17:00 Вильярреал - Валенсия -

18 октября, воскресенье, 17:00 мск

Дерби имени Дани Парехо. Бывший капитан «Валенсии» этим летом был довольно бесцеремонно выставлен клубом за дверь. Далеко ехать не пришлось — есть в Валенсийской области еще один сильный клуб. Пока команда Унаи Эмери набирает обороты, «Валенсия», похоже движется в направлении, обратном зоне Лиги чемпионов. Тренер Хави Грасия, работавший несколько лет назад в «Рубине», даже собирался подать в отставку из-за отсутствия усиления состава, но пока работает. И, конечно, это дерби Дениса Черышева — российский легионер играет в валенсийских командах последние шесть сезонов.

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