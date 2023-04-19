«Манчестер Сити» предложил Холанду новый контракт

Футбольный клуб «Манчестер Сити» готовит предложение о новом контракте для Эрлинга Холанда после того, как из текущего убрали пункт об отступных в размере 150 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт 22-летнего нападающего содержал пункт, который позволял ему уйти из команды летом 2024 года, если клуб выполнит условия и он захочет сделать переход. Пункт был связан с будущим главного тренера Хосепа Гвардиолы и отменен, когда каталонец продлил свой контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года, пишут в The Athletic.