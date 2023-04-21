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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Мать Пике прервала молчание впервые после его скандального развода с Шакирой

Мать Пике высказалась о разводе пары.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Монтсеррат Бернабеу, мать футболиста Жерара Пике, нарушила тишину впервые после скандального развода ее сына со знаменитой певицей Шакирой, сообщает The Sun.

Бернабеу приняла участие в программе Barcelona TV Collapse, она пыталась избегать вопросов о личной жизни, но после съемок проболталась о том, что считала Шакиру незваной гостьей. Ей не нравилось, что избранница старше сына на 10 лет.

Шакира и Пике, воспитывающие двоих сыновей, расстались в начале прошлой осени. Они были вместе 11 лет. Причиной стали измены футболиста.

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