Мать Пике прервала молчание впервые после его скандального развода с Шакирой
Мать Пике высказалась о разводе пары.
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Мать Пике высказалась о разводе пары.
Монтсеррат Бернабеу, мать футболиста Жерара Пике, нарушила тишину впервые после скандального развода ее сына со знаменитой певицей Шакирой, сообщает The Sun.
Бернабеу приняла участие в программе Barcelona TV Collapse, она пыталась избегать вопросов о личной жизни, но после съемок проболталась о том, что считала Шакиру незваной гостьей. Ей не нравилось, что избранница старше сына на 10 лет.
Шакира и Пике, воспитывающие двоих сыновей, расстались в начале прошлой осени. Они были вместе 11 лет. Причиной стали измены футболиста.