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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси был замечен аэропорту Барселоны с большим количеством багажа

Звездный форвард «ПСЖ» Лионель Месси в минувшее воскресенье прибыл в Барселону. Об этом сообщил испанский инсайдер Жерар Ромеро.

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Источник: Reuters

Как отмечает инсайдер, это не совсем обычный приезд аргентинца в Барселону. По его информации, Месси появился в аэропорту с огромным количеством чемоданов и вместе с семьей покинул здание терминала через потайной выход. Это было сделано для того, что избежать возможного внимания СМИ.

"Это не регулярный и не простой приезд Месси в Барселону, потому что Пепе Коста (помощник Месси — прим. ред.) сопровождал 15 чемоданов. Лео даже вышел через отдельный выход аэропорта, чтобы его никто не заметил.

Месси ближе, чем когда-либо, к возвращению в «Барселону». Мы должны сохранять предельную бдительность в ближайшие дни, потому что могут произойти очень-очень важные события", — поделился Ромеро.

Действующий контракт 36-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что Месси не прочь вернуться в «Барселону» и что клуб уже работает над возвращением игрока.

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