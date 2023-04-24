Месси был замечен аэропорту Барселоны с большим количеством багажа

Как отмечает инсайдер, это не совсем обычный приезд аргентинца в Барселону. По его информации, Месси появился в аэропорту с огромным количеством чемоданов и вместе с семьей покинул здание терминала через потайной выход. Это было сделано для того, что избежать возможного внимания СМИ.

"Это не регулярный и не простой приезд Месси в Барселону, потому что Пепе Коста (помощник Месси — прим. ред.) сопровождал 15 чемоданов. Лео даже вышел через отдельный выход аэропорта, чтобы его никто не заметил.

Месси ближе, чем когда-либо, к возвращению в «Барселону». Мы должны сохранять предельную бдительность в ближайшие дни, потому что могут произойти очень-очень важные события", — поделился Ромеро.